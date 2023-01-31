Утром 31 января в пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили, что прямо сейчас сотрудники ликвидируют возгорание в складском помещении на улице 16 лет Октября, д. 68 а. Сообщение о пожаре

Утром 31 января в пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили, что прямо сейчас сотрудники ликвидируют возгорание в складском помещении на улице 16 лет Октября, д. 68 а. Сообщение о пожаре поступило в 9:23. На месте работает 31 спасатель на 10 единицах техники, в том числе подразделение пожарной охраны «Точмаш». Погибших и пострадавших нет. Подробности происшествия