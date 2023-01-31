Во Владимирской области мобилизованный получил год колонии за самовольное оставление части. Осенью...

Во Владимирской области мобилизованный получил год колонии за самовольное оставление части.Осенью прошлого года житель Владимирской области был призван по мобилизации. Вместе с сослуживцами прибыл в учебную часть в поселке Пакино, где должен был проходить военную подготовку. Однако так и не явившись на занятия, мобилизованный 25 октября самовольно оставил место службы. Желая отдохнуть, он отправился домой в Кольчугинский район.Поняв, что его разыскивают, 4 ноября 2022 года мужчина явился в военную комендатуру города Коврова. Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил его к году лишения свободы в колонии-поселении, учитывая его добровольную явку, информирует пресс-служба Владимирского гарнизонного военного суда.Фото: pxfuel.com