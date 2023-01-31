Во Владимирской области перед судом предстал сотрудник УФСИН за разглашение государственной тайны. Как выяснили сотрудники ФСБ, бывший старший уполномоченный в ноябре 2020 года привлёк к

Во Владимирской области перед судом предстал сотрудник УФСИН за разглашение государственной тайны. Как выяснили сотрудники ФСБ, бывший старший уполномоченный в ноябре 2020 года привлёк к изготовлению документов по внутренней мобилизации ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области одного из осужденных. В результате посторонний узнал информацию, которая являлась государственной тайной. В 2022 году было возбуждено уголовное