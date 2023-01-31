Актер шокировал публику.

Актер шокировал публику.В минувший понедельник, 30 января, вся Россия отмечала столетие всенародно любимой звезды кино, патриарха советской комедии Леонида Гайдая. Работы Народного артиста СССР стали бессмертной классикой. Его фильмы дарили простому народу надежду и улыбку в самые трудные годы.Картины великого режиссера не потеряли свою актуальность до сих пор, а фразы его героев давно разлетелись на цитаты. Правда, жизнь сценариста за камерой не было такой веселой, о чем поведал Дмитрий Харатьян.По данным , 30 января в Доме кино прошел вечер памяти Леонида Гайдая. На церемонии собрались отечественные звезды кино и театра. Среди гостей можно было встретить Наталью Варлей, Леонида Ярмольника и Александра Ширвиндта, Наталью Селезневу, Эммануила Виторгана и других.Почтить память режиссера пришел и Народный артист России Дмитрий Харатьян. Он шокировал публику, рассказав со сцены о трагедии Леонида Гайдая. Оказывается, у режиссеры были серьезные проблемы в годы учебы.По словам актера, советскую звезду чуть не исключили из ВГИКА, поставив "двойку" за актерское мастерство. Кроме того, артист исполнил песню на стихи, которые режиссер читал при поступлении в вуз.Дмитрий Харатьян уточнил со сцены, что стихотворение Иосифа Уткина "Типичный случай" посвящен одной паре. "Они любят друг друга, но расстаются", – отметил артист.