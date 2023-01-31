За неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения житель города Мурома...

За неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения житель города Мурома отправится в колонию.Житель Мурома признан виновным в неоднократном управлении автомобилем в состоянии опьянения.Меленковский районный суд выяснил, что мужчина, уже дважды привлекавшийся к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде.Сотрудники ДПС остановили его автомобиль на грунтовой дороге вблизи деревни Елино Меленковского района. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.Теперь водитель отправится в колонию общего режима на 2 года 3 месяца, к тому же лишится права управлять машиной на срок 5 лет 10 месяцев, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Фото: pxfuel.com