Золотые ворота через вселенные: нейросеть сгенерировала альтернативные проекции символа...

Золотые ворота через вселенные: нейросеть сгенерировала альтернативные проекции символа Владимира.Авторы проекта "Чей-то дрон" сгенерировали несколько альтернативных вариантов главной достопримечательности Владимира.В основе - фотография с квадрокоптера. После нейрообработки символ города поместили в древние времена, водный мир, киберпанк-реальность. "Если что, нейросеть не ругайте, - подписали авторы, - она ещё учится".Кому-то виртуальные снимки понравились, а вот верующих они возмутили. Авторам проекта они заявили: "карикатуры" искусственного интеллекта позорят наследие и память, связанную с Золотыми воротами. "Дронщики" с высказыванием не согласились. "Обидеть никого не хотели, - ответили авторы, - только показать красивое, невозможное, захватывающее".