Его внесли в список жертв заболевания

48-летнего жителя Коврова, умершего 27 марта в местной ЦГБ занесли в на федеральном портале «стопкоронавирус.рф».До сегодняшнего дня была неизвестна истинная причина смерти 48-летнего пациента пульмонологического отделения в ковровской ЦГБ. Несмотря на то, что посмертный анализ мужчины дал положительный результат на коронавирус, власти долгое время придерживались версии смерти от пневмонии и просили дождаться вскрытия тела. Судя по данным на официальном портале борьбы с коронавирусной инфекцией, причиной смерти жителя Коврова стал COVID-19.Напомним, большую часть времени погибший провёл в общей палате пульмонологии с другими пациентами и контактировал с медицинским персоналом. По словам ковровских врачей, мужчину не стали переводить в отдельный бокс, так как он не выезжал за границу и не контактировал с больными. Несколько ковровских газет предположили, что инфекцию погибший мог подхватить в Москве, где он работал на вахте.Сейчас все 93 человека, контактировавшие с заражённым, находятся на карантине под пристальным вниманием врачей, чувствуют себя хорошо, а их анализы уже отправили на исследование в Москву. В ближайшее время должны прийти результаты.