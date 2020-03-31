31.03.2020

2020-03-31 23:20:08

Владимирцев через громкоговорители убеждают остаться дома

Сотрудники управления гражданской защиты администрации города Владимира ежедневно курсируют по улицам областного центра на спецмашинах с громкоговорителями, информируя горожан о необходимости не покидать места своего проживания или пребывания. Такое решение принял городского оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

В обращениях оперативного штаба, которым руководит глава администрации города Андрей Шохин, разъясняется, что в условиях распространения инфекции оставаться дома нужно прежде всего для сохранения безопасности и здоровья самих жителей и членов их семей.

В объездах, которые совершаются трижды в день, участвуют два экипажа.