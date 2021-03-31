За минувшие сутки не зарегистрировано ни одного смертельного случая.

За минувшие сутки не зарегистрировано ни одного смертельного случая.Количество погибших от пандемии осталось прежним 997.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 марта 2021 года лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.За это время выздоровели еще 67 больных.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 29 981 случай заболевания.Из них излечились 27038 человек.Фото