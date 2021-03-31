Исключенный из фракции КПРФ в Мосгордуме депутат Дмитрий Локтев обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность московских коммунистов во главе с Валерием Рашкиным. Политик подозревает теперь уже бывших однопартийцев в выводе бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Исключенный из фракции КПРФ в Мосгордуме депутат Дмитрий Локтев обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность московских коммунистов во главе с Валерием Рашкиным. Политик подозревает теперь уже бывших однопартийцев в выводе бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.Локтев обратил внимание на пункт 2.1.6 Положения о фракции, где от не получающих зарплату депутатов требуется укреплять материальную базу московского отделения Компартии. "Усматриваю в нем коррупционную составляющую и склонение к злоупотреблению должностными полномочиями", – написал депутат на своей странице в .Он напомнил, что московское отделение партии позиционирует себя как борца с коррупцией, его поддерживал скандальный блогер Алексей Навальный в рамках так называемого умного голосования. "Это совсем за гранью моего разумения", – возмутился политик.По словам Дмитрия Локтева, после прочтения документа он написал обращение в прокуратуру и попросил проверить деятельность депутата Госдумы от КПРФ, главу московских коммунистов Валерия Рашкина. Исключенный из фракции парламентарий считает, что коммунист воспользовался своим положением для вывода средств из бюджета МГД."Что имеет признаки действий, подпадающих под ст.159 ч.4 УК РФ, по которой ранее был осужден наш товарищ Олег Шереметьев", – пишет Локтев.Политик считает, что из-за несогласия участвовать в этой схеме его исключили из фракции КПРФ в Московской городской думе.По его словам, до исключения он вместе с коллегами пытался получить Положение о фракции КПРФ в МГД. Локтев утверждает, что документ от партийцев тщательно скрывали."Скорее всего, наша попытка получить это положение и стала детонатором исключения, Рашкины не любят раскрывать свои документы", – прокомментировала пост опального депутата его коллега Елена Шувалова.