Благоустройство древнего города должно завершиться до 5 мая 2024 года.

В Москве состоялось заседание федерального оргкомитета по празднованию 1000-летия Суздаля, которое состоится в 2024 году.Как сообщает на своей странице Вконтакте губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, одобрена концепция развития города, дизайн-проекты благоустройства общественных пространств.«К 2024 году Суздаль преобразится не только внешне. Он должен стать образцом города с высоким уровнем жизни людей - красивый, гармоничный, с отличной социальной инфраструктурой и суперсовременным комплексом жизнеобеспечения. При этом должна быть полностью сохранена атмосфера древнего музея под открытым небом», - уверен глава региона.К юбилею в жемчужине «Золотого кольца» построят школу с бассейном и спорткомплексом, парковки, капитально отремонтируют взрослую и детскую поликлиники, благоустроят парк 950-летия, отремонтируют дороги, отреставрируют объекты культурного наследия.Проектные работы будут выполнены в 2021 году, а в следующем уже начнутся стройки и ремонты.«Благодарю Министерство транспорта за рассмотрение вопроса о выделении 400 млн рублей на развитие дорожной сети в городе», – отметил губернатор по итогам совещания в столице.Напомним, что все мероприятия, предусмотренные подпроектом «Совершенствование инфраструктуры музея под открытым небом в городе Суздаль» проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений», должны завершиться до 5 мая 2024 года.