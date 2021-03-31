Бывший президент Украины ответил на критику со стороны депутата Максима Бужанского. Он напомнил, что пять лет назад политик выразил желание пожать руку президенту России.

Бывший президент Украины ответил на критику со стороны депутата Максима Бужанского. Он напомнил, что пять лет назад политик выразил желание пожать руку президенту России.Тогда Петр Порошенко поздравил Владимира Путина с Днем солидарности трудящихся и, завершая диалог, произнес слова благодарности. "Жму руку", – закончил он. Политик отметил, что во время его правления военные в Донбассе держали оборону около пяти лет и не отводили войска. "Только в этом году 26 погибших", – сообщил Петр Алексеевич, отметив необходимость проведения заседания СНБО."Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира", – заявил Петр Порошенко. Он подчеркнул, что мира там нет. Его слова были намеком на высказывание президента Украины Владимира Зеленского. Во время собрания лидеров "нормандской четверки" он сообщил, что в глазах президента России увидел желание завершить войну.Напомним, запись диалога Владимира Путина и Петра Порошенко появилась летом прошлого года. Тогда президент России поинтересовался у президента Украины, как он видит ситуацию внутри страны. Петр Алексеевич уверенно ответил, что он справляется, а "чем дальше, тем легче". Он также подчеркнул, что не видит "очереди" на должность президента.Позднее в партии Петра Порошенко вышеупомянутую запись назвали фейком. Было заявлено, что она является "местью Кремля" за то, что Владимиру Путину не позволили реализовать "стратегические цели".