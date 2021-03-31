Московские депутаты добиваются запрета модных операций по удалению когтей у кошек

Мосгордума вышла на федеральный уровень с инициативой, которая запрещает онихэктомию и тендонэктомию животных. Для людей, не знакомых с терминологией: речь идет об операциях, на которые идут хозяева животных, чтобы их питомцы имели мягкие лапки.Любой хозяин кошки знает, насколько остры их когти. Питомец может исцарапать руки во время игры, пустить стрелку на одежде. И особенно неприятно, когда кошка принимается регулярно точить когти о мягкую мебель или стены. Не удивительно, что с определенного момента на рынке появился спрос на операции по онихэктомии – полному удалению когтей вместе с концевыми фалангами пальцев. Альтернативная операция – тендонэктомия, решает ту же задачу, но иначе: кошке разрезают сухожилие, которое отвечает за выпуск когтей.Мода на такие операции пришла из США, где подобные операции распространены. В то же время в Европе большинство стран прямо запрещают варварские косметические операции. Удаление когтей запрещено Европейской конвенцией по защите домашних животных. Правила международных фелинологических организаций не допускают участие породистых кошек с удаленными когтями в выставках.Вполне возможно, что в скором времени в России начнет действовать аналогичный запрет. Депутаты Москвы вышли с законодательной инициативой к федеральному парламенту о внесении изменений в закон об ответственном обращении с животными, который запретит– Кошка – животное гордое, оно не показывает боли, – комментирует руководитель проекта Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве Марат Исмагилов. Проект действует с января 2021 года под эгидой Фонда Гражданский контроль. – Это не стереотип, а вполне доказанный факт, основанный на инстинктах животного. Поэтому умиляясь мягким лапкам хозяева зачастую не представляют, что обрекают питомца на инвалидность: нарушения походки, неспособность сгибать сустав лапы, боль. Это не имеет ничего общего с любовью. Еще хуже – операция в наказание коту, например, за подранный диван. Лучше в таком случае вовсе не заводить животных.Депутат Мосгордумы Александр Козлов, комментируя федеральную инициативу отметил, что запрет не распространится на те случаи, когда операция нужна кошке по медицинским показаниям. Последнее слово тут – за ветеринаром.– Доводилось встречать в социальных сетях хэштег #МягкиеЛапки. Лицемерный термин. Под хитрым привлекательным названием кроется варварская практика, которая превращает животное в калеку, – отметил Козлов.Активисты Фонда Гражданский контроль считают, что до владельцев животных необходимо доносить информацию о том, что за милым, но лицемерным термином скрывается явление, которое обрекает домашних питомцев на жизнь полную страданий и боли. Об этом и многом другом жители ТиНАО города Москвы узнают в ходе экскурсий в места защиты животных, которые будут проведены c июля по ноябрь 2021 года в рамках проекта Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве, реализуется Фондом Гражданский контроль при финансовой поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы по результатам победы в конкурсе Грантов Мэра Москвы.