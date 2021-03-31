Крупный пожар в ночь на 31 марта уничтожил здание фермы на 800 квадратных метрах. Животноводческое хозяйство сгорело в деревне Нечаевская Гусь-Хрустального района. Пожар местные жители

Крупный пожар в ночь на 31 марта уничтожил здание фермы на 800 квадратных метрах. Животноводческое хозяйство сгорело в деревне Нечаевская Гусь-Хрустального района. Пожар местные жители увидели не сразу, в пожарную охрану люди позвонили слишком поздно – ферма горела на большой площади. Огнеборцы ликвидировали пожар и вытащили из огня 15 поросят. Впрочем, 4 коровы на ферме