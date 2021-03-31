У всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.

Первую в мире вакцину от коронавируса для животных зарегистрировала Российская Федерация. Массовое производство препарата от COVID-19 может быть запущено в апреле текущего года. Об этом СМИ сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.Как отмечается, вакцина "Карнивак-Ков" разработана федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр охраны здоровья животных". На сегодняшний день это первый и единственный в мире профилактический препарат от коронавируса для животных.Клинические испытания вакцины начались в октябре 2020 года. В них задействовали собак, кошек, песцов, норок, лис и других животных. В ходе исследований было установлено, что вакцина безвредна, а также обладает высокой иммуногенной активностью. У всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентах случаев выработались антитела к коронавирусу COVID-19.Ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения вакцины. Этот показатель сейчас составляет не менее шести месяцев, сообщает РИА Новости. Массовое производство препарата может быть запущено уже в апреле текущего года.Изобретение вакцины от COVID-19 для животных имеет особую значимость, так как, по данным Всемирной организации здравоохранения животных, некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу, и случаи инфекции зарегистрированы во многих странах. На территории Российской Федерации к настоящему времени известно о двух фактах заражения кошек коронавирусом – в Москве и в Тюмени.Всемирная организация здравоохранения не раз сообщала, что не существует научного доказательства передачи коронавирусной инфекции от животных людям. Подчеркивается, что животные могут заражаться другими видами коронавирусов, отличных от COVID-19.