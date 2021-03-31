Складывается тенденция роста числа несовершеннолетних, которые употребляют, либо занимаются сбытом запрещенных препаратов.

Во Владимире состоялось заседание межведомственной антинаркотической комиссии. Начальник городского отдела по контролю за оборотом наркотиков Георгий Коваленко отметил, что в 2020 году отмечен 30%-ый рост преступлений, связанных со сбытом, хранением и транспортировкой запрещённых веществ.«Во многом это произошло благодаря мониторингу и отработке проблемных территорий. Увеличилось количество сбытчиков наркотических веществ, ликвидированных наркопритонов, а также выявлено больше лиц, уклоняющихся от лечения», - сообщает сайт горадминистрации.Заместитель начальника управления наркоконтроля УМВД по Владимирской области Андрей Левин добавил, что положительный отклик получила совместная работа полиции и мэрии в вопросах профилактики. Имеется в виду деятельность по ликвидации надписей с рекламой наркотиков.«В марте совместными усилиями было удалено более 180. Всего с начала 2021 года закрашено свыше 800 таких надписей», - гласит статистика, публикуемая пресс-службой мэрии.Резюмируя, правоохранители подчеркнули, что складывается тенденция роста числа несовершеннолетних, которые употребляют, либо занимаются сбытом запрещенных препаратов.