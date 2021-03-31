С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19657 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17374 пациента. В стационарах лежит 359 жителей, из них 249 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1636 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 44 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 72 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти женщину 90 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. У мужчины 91 года коронавирусная инфекция протекала на фоне онкозаболевания.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 25 костромичам. По три новых инфицированных ковидом выявлено в Волгореченске и Буйском районе. По два человека заразились в Мантурово, Макарьевском, Кадыйском, Костромском и Чухломском районах. По одному – в Нерехте, Солигаличе и Красном-на-Волге.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19657 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17374 пациента. В стационарах лежит 359 жителей, из них 249 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1636 заболевших.