Общая площадь угодий составляет более 1,6 млн гектаров.

Рослесинфорг продолжает инвентаризацию лесов Владимирской области. Оценивать состояние территории по 100 показателям будут на 270 пробных площадках, среди которых национальный парк «Мещёра».Общая площадь угодий составляет более 1,6 млн гектаров. По результатам первого этапа мониторинга запас древесины оценивается в 377 млн кубометров.Как сообщил руководитель отдела государственной инвентаризации лесов «Мослеспроекта» Виктор Королев, вторая стадия позволит актуализировать уже собранные данные.В нацпарке «Мещера» оценят 19 участков.«Особый интерес вызывает сочетание в памятнике природы южно-таёжных, хвойно-широколиственно-лесных, широколиственно-лесных и степных особенностей, а также разнообразие флоры и фауны», - уточняют московские исследователи.Они определят породный и возрастной состав лесов, проанализируют устойчивость и разнообразие фонда. Перечисленные показатели позволяют отследить динамику изменений, происходящих в лесах 33-го региона.Первый цикл инвентаризации продолжался в стране 13 лет. Второй стартовал в 2021 году и продлится до 2030.