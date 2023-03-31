12 жителей Владимирской области добровольно сдали оружие и патроны. В подразделениях...

12 жителей Владимирской области добровольно сдали оружие и патроны.В подразделениях лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии продолжается прием оружия, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Сдача незаконно хранящихся боеприпасов, взрывчатых веществ, а также огнестрельного и газового оружия проходит на возмездной и добровольной основе в рамках профилактической акции "Оружие".Министерство региональной безопасности Владимирской области уже утвердило порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам в приказе. В госпрограмме «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» денежные средства для этих целей предусмотрены.В прошлом году 12 граждан добровольно сдали 9 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и 5 883 штуки боеприпасов, находящихся в незаконном обороте. Тогда общая сумма вознаграждений составила 82 937 рублей.Контакты территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Владимирской области можно найти на официальном сайте.Фото - пресс-служба Правительства Владимирской области.