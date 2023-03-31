Областной этап соревнований по пожарному кроссфиту прошел в Вязниках. В нём приняли участие 32...

Областной этап соревнований по пожарному кроссфиту прошел в Вязниках.В нём приняли участие 32 сотрудника МЧС - представляющие все пожарно-спасательные отряды региона.Спасатели в полной боевой экипировке поднимали штангу, махали гирями, кантовали покрышку, разматывали и собирали рукавную линию.Из новых испытаний - перенос сорокакилограммовых баллонов и буксировка внедорожника.Победителем турнира стал Магомед Загирбеков из пожарно-спасательной части номер один города Владимира. Он прошел полосу испытаний за две минуты сорок четыре секунды. Второе место - у муромского пожарного Сергея Ашина, а третье - у начальника караула пожарной части поселка Мстёра Александра Наумова.