Бывшему директору ДИЗО Павлу Панфилову вынесли приговор. В Октябрьском районном суде завершилось заседание по обвинению в коррупционных преступлениях и мошенничестве экс-директора ДИЗО

Бывшему директору ДИЗО Павлу Панфилову вынесли приговор. В Октябрьском районном суде завершилось заседание по обвинению в коррупционных преступлениях и мошенничестве экс-директора ДИЗО Павла Панфилова. Ему дали 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 11 миллионов рублей с лишением права занимать государственные должности на 9 лет. Елену Чумакову, которая возглавляла фиктивную фирму ООО «Олимп»,