Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обозначил перспективы развития региона. Год...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обозначил перспективы развития региона.Год важных решений. Губернатор Александр Авдеев сегодня выступил перед депутатами Заксобрания с отчетом о работе областного правительства в 22 году и программе развития региона. Как оценили выступление Авдеева законодатели и какие задачи ставит перед собой правительство региона в этом году? Кристина Иванова с подробностями.- Перед нами стояла и стоит задача не просто сохранить занимаемые позиции в экономике и социальной сфере, а обратить новые обстоятельства в новые возможности.От важных решений к программе развития. Именно так можно назвать отчет главы региона перед Законодательным Собранием. Александр Авдеев подчеркнул, одной из важнейших задач 22го года стало преодоление влияния западных санкций - и комплекс антикризисных мер работает. Предприятия выстояли, реализуются инвестиционные проекты. В области растет и количество частных предпринимателей - хотя в начале 22го были опасения, что их число наоборот уменьшится. Еще один показатель развития региона - средняя зарплата. Сейчас - 45 тысяч. Рост за год - 17 процентов. Правда, и инфляция - больше 12-ти.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Это небольшой шаг, но он наглядно доказывает намерения правительства области системно работать над дальнейшим повышением уровня жизни наших земляков. Этого мы и добиваемся, развивая нашу экономику.Ускорена газификация сел. В рейтинге страны Владимирская область заняла шестое место по количеству плановых объектов на ближайшие пять лет. Теперь в списке 313 точек - удалось внести в него еще несколько десятков населенных пунктов.Алексей Конышев, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Владимир":- За счет договоренностей между губернатором и Алексеем Борисовичем Миллером на предмет увеличения объемов финансирования на строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей.На открытом заседании Законодательного собрания также подняли вопрос госдолга области. Сейчас он более 6,5 миллиардов рублей. Авдеев предложил сравнить цифры. Например, в Ярославской области долг 53 миллиарда. Главное здесь, подчеркнул глава региона, не сколько, а куда.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Наш долг за прошедший год вырос, в основном, только за счет бюджетного кредита, который мы взяли на развитие особой экономической зоны Доброград. Проект Доброград должен течение 15 лет вернуть в бюджет области порядка 15 миллиардов рублей. То есть при инвестициях в 3,4 миллиарда, возврат 15 миллиардов.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собрания Владимирской области:- На мой взгляд, у Александра Александровича здесь максимально сбалансированная и верная позиция, потому что эти деньги планируется применять только на то, что принесет результат в дальнейшем. Даст бюджетный эффект, даст экономический эффект, это, прежде всего, инфраструктура.Особой темой отчета стал доклад о поддержке наших бойцов в зоне СВО. В ближайшее время в области должны начать работу специальные отделения по оздоровлению и реабилитации участников спецоперации. Будет продолжена и подшефная помощь Докучаевску. В зале отчет Авдеева слушает глава местной администрации.Александр Качанов, глава администрации г.Докучаевска:- Продолжается восстановление поврежденной школы - школы номер 4 города Докучаевска. Восстановление превратилось теперь в капитальный ремонт, то есть у нас будет современная школа по российским стандартам.Обозначил Авдеев и задачи. Проблемными остаются вопросы пассажирских перевозок. И если в районах ситуация терпимая, то в областной столице проблема так и не решена. В столичный автопарк планируются серьезные вложения. Авдеев назвал цифру в 2 миллиарда рублей.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ:- Мы работаем в одной команде. Итогом этой работы является увеличение федеральных средств, которые поступают во Владимирскую область. Это и особая экономическая зона, и развитие туризма, и решение вопросов, связанных с нехваткой кадров, и многое другое.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Что подкупает в Александре Александровиче, он решает вопросы сразу серьезно, крупными, так сказать, мазками. Больше десяти лет уже говорилось про дефицит кадров врачей, давайте откроем здесь какой-нибудь филиал. Говорили, говорили, говорили. Пришел Авдеев - с сентября месяца у нас начнет работать филиал ПИМУ.В целом, депутаты положительно оценили итоги 22 года. И работу губернатора, в частности. Впереди решение многих общих задач - обработка пустующих сельхоз земель, возрождение промышленных точек роста, таких как "Точмаш", "подстройка" системы профобразования под потребности рынка труда. Александр Авдеев предлагает уйти от практики решения исключительно текущих задач и сформировать образ будущего Владимирской области. Для этого, убежден губернатор, региону необходимая комплексная Программа развития. Причем главными ее авторами должны стать сами жители области. Глава региона обратился к депутатам Законодательного Собрания с предложением вместе организовать эту работу и продумать формат подключения жителей к созданию Программы развития Владимирской области на ближайшие годы.Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".