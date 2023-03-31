Советы от технолога.

Советы от технолога.Креветки пользуются большой популярностью у россиян: их варят, жарят, добавляют в супы, нарезают в салаты – любители знают сотни рецептов. Однако чтобы блюдо получилось идеальным, сначала нужно правильно выбрать морепродукты.Как это сделать, в интервью изданию "Газета.ру" объяснила технолог Юлия Будовская. По ее словам, важным фактором является глазурь. Разумеется, чем льда больше, тем хуже для покупателя, ведь внутри креветка окажется меньше.Кроме того, как уточняет , следует обращать внимание на форму хвостика. Эксперт рекомендует брать креветки, загнутые крючком. А вот вытянутый говорит о том, что морепродукты предварительно размораживали. О повторенной заморозке также свидетельствуют сломанные части.Инея и снега в упаковке вообще не должно быть. Почерневшая головка, неравномерный окрас и пятна по тушке – откажитесь от покупки, если заметили данные признаки. Аналогичные правила действуют и при выборе кальмаров.Специалист призвала покупать неочищенные тушки, так и дешевле выходит, и проще определить свежесть. Морепродукты брать не стоит, если оттенок кожи отдает серо-желтым. Очищенные же кальмары должны иметь нежный кремовый цвет, а не белый.С крабами все еще проще. Эксперт рекомендует покупать морепродукты, привезенные с Камчатки. Если краб живой и плавает в аквариуме, то брать следует самого активного.