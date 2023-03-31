Мэрия Владимира подняла вопрос об утилизации автоподснежников с городских улиц. Регламентирующие...

Мэрия Владимира подняла вопрос об утилизации "автоподснежников" с городских улиц.Регламентирующие документы, в том числе прописывающие тариф за вывоз и аренду места для хранения развалюх, взялись разработать юристы городского парламента.В мэрии пояснили, машины с частных участков не тронут - только с муниципальных и государственных территорий.Хозяевам "брошенок" разошлют письма или оставят уведомления о необходимости перемещения авто.Если это не сработает, машину отправят на стоянку, а в дальнейшем - в утиль.