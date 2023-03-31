Молодых владимирцев ждут на фестивале Таврида в Крыму. В Крыму на площадке всероссийского...

Молодых владимирцев ждут на фестивале "Таврида" в Крыму.В Крыму на площадке всероссийского молодежного фестиваля "Таврида-арт" прошла встреча региональных представителей. Амбассадор от нашей области - Татьяна Плотникова. Специально для Вестей Татьяна рассказала подробности встречи с участниками Тавриды.Татьяна Плотникова, амбассадор арт-кластера «Таврида» от Владимирской области:- Представляете, мы были на стройке! Что же там строится?Академия творческих индустрий "Меганом". Это круглогодичный образовательный центр не только для молодых деятелей культуры и искусств. Но также для ректоров, проректоров вузов и сузов, педагогов, наставников и других творческих сообществ.Открытие академии творческих индустрий "Меганом" состоится уже в конце мая. Стать участником может каждый. Для этого нужно зайти на сайт "Таврида.арт" и подать заявку. А сам фестиваль "Таврида-арт", долгожданный для творческой молодежи, в этом году пройдет с 17 по 21 августа. Его масштабы увеличатся. Фестиваль будет длиться не 3 дня, как обычно, а пять. Он снова объединит лучших артистов и самых интересных спикеров России. И даст новые возможности для молодых людей раскрыть свои таланты, выступить перед самыми талантливыми ребятами страны и получить гранты на свои творческие задумки.Старт образовательных заездов будет дан 12 апреля. Ключевые темы этого года: "Только в России", "Ради страны и искусства" и "Нас не отменишь". Одна из смен будет посвящена "Году педагога и наставника".