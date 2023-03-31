В нем приняли участие 340 конкурсантов по 50 компетенциям.

Во Владимире завершился региональный этап Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы». В нем приняли участие 340 конкурсантов по 50 компетенциям. Это лучшие студенты образовательных организаций среднего профессионального образования.Соревнования чемпионата во Владимирской области прошли на 17 площадках профессиональных образовательных организаций в городах: Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, Александров, Вязники, Суздаль и посёлке Никологоры.Владимирский филиал «Т Плюс» стал социальным партнером чемпионата. Специалисты управления привлечения, развития персонала и корпоративной культуры приняли участие в дискуссионных площадках соревнований, рассказав о возможностях и предложениях компании для молодых специалистов, обсудили варианты сотрудничества с учебными заведениями в части практической подготовки студентов.На финале конкурса компания наградила победителей и призеров ценными подарками.«Для нас главной целью является поиск достойных кадров, их развитие и реализация на производственных площадках филиала. Выпускники колледжей идут с хорошей теоретической базой. С помощью опытных наставников они получают практические знания и становятся высококлассными специалистами», - поделилась директор по управлению персоналом Владимирского филиала «Т Плюс» Наталья Исхакова.Владимирский филиал «Т Плюс» заинтересован в молодых и активных кадрах, поэтому сотрудничает с профильными учебными заведениями в рамках профподготовки будущих специалистов. Ежегодно компания проводит мастер-классы, конференции, дни открытых дверей, организовывает промышленный туризм не только для студентов, но и для преподавателей. Опытные специалисты филиала входят в состав экспертных комиссий на демонстрационных экзаменах выпускников-энергетиков.В компании разработана система адаптации вновь принятых сотрудников, а также системы обязательного профессионального и дополнительного развивающего обучения.Об открытых вакансиях и условиях работы можно узнать по номеру 8-920-620-58-50.Реклама.