В городе Кольчугино полицейские задержали мужчину с коноплёй и женщину с...

В городе Кольчугино полицейские задержали мужчину с коноплёй и женщину с метадоном.Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Кольчугинскому району задержали 40-летнего жителя Москвы, который в дачном домике хранил 1 килограмм высушенных частей конопли, а также около 960 граммов готовой марихуаны.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В это же время сотрудники полиции задержали 33-летнюю жительницу Кольчугино. Она пыталась сбыть синтетический наркотик.На одной из улиц города женщина соорудила тайники, в которых оперативники обнаружили свертки с метадоном (массой более 5 граммов).Следователи Кольчугинского ОМВД России возбудили уголовное дело по признакам преступления ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»).Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области