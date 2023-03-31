Владельцы недвижимости стали лояльнее к животным.

Владельцы недвижимости стали лояльнее к животным.С постепенным оживлением столичного рынка недвижимости в Москве возросло число вторичных квартир, сдающихся в аренду. Меж тем, потенциальные клиенты пока проявляют мало интереса к съемному жилью, что заставляет собственников идти на определенные уступки.Кто-то предлагает дисконт, а кто-то проявляет большую лояльность, чтобы расширить целевую аудиторию. На этом фоне особенно выигрывают владельцы домашних животных. Гражданам с питомцами найти квартиру в Москве стало намного проще.За год число квартир, которые можно арендовать вместе с питомцами, увеличилось на 77%. Сегодня на столичном рынке недвижимости для квартиросъемщиков с домашними животными доступно почти 24 тысячи лотов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Авито Недвижимость".По словам представителя компании Константина Каменева, повышение лояльности собственников связано именно с увеличение количества арендной недвижимости в Москве. Эксперт также отметил, что наиболее доступным вариантом являются однокомнатные квартиры – их более девяти тысяч.Более семи тысяч лотов приходится на "двушки", более четырех тысяч – на "трешки". Еще хозяева животных могут найти в Москве свыше тысячи четырехкомнатных квартир. К слову, проще всего это сделать в Пресненском районе.На лидера столичного рейтинга приходится три тысячи лотов. На втором месте Хамовники – свыше полусотни объектов недвижимости. Замыкает тройку Басманный район – 400 квартир. Самым же недоступном для граждан с питомцами являетсяМолжаниновский район Москвы – всего 16 лотов.