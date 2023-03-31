В Камешковском районе прокуратура через суд добивается устранения выбоин на дороге в посёлке имени...

В Камешковском районе прокуратура через суд добивается устранения выбоин на дороге в посёлке имени Карла Маркса.При обследовании автомобильной дороги (общего пользования) обнаружены огромные выбоины, повреждения обочины (занижения, оголения покрытия), отсутствие горизонтальной разметки и тротуаров.Помимо этого, как информирует пресс-служба региональной прокуратуры, администрацией района не оформлено право собственности на указанную дорогу.Что это значит? Отсутствие государственного контроля за техническим состоянием дороги. И, как следствие, - своевременного ремонта.Прокурор обратился в Камешковский районный суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности осуществить государственную регистрацию права собственности на автомобильную дорогу и устранить дефекты покрытия.Требования судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле прокуратуры.Фото: pxfuel.com