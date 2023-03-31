Следственный комитет совместно с МВД области начал расследование по факту убийства служащего такси в Муромском районе. Днем 30 марта этого года у мужчин произошел конфликт. В результате

Следственный комитет совместно с МВД области начал расследование по факту убийства служащего такси в Муромском районе. Днем 30 марта этого года у мужчин произошел конфликт. В результате клиент нанес около трех ударов ножом таксисту. После чего, оставив тело на обочине дороги, взял его авто и скрылся с места преступления. За ним велась погоня сотрудниками МВД. Вскоре