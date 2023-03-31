Владимирский «Областной онкологический диспансер» выплатил 11 млн рублей долга...

Владимирский «Областной онкологический диспансер» выплатил 11 млн рублей долга предпринимателям.Выяснилось, что региональной прокуратурой была проведена проверка своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным контрактам.Как оказалось, онкологический диспансер своевременно не оплатил 4 субъектам предпринимательства поставку лекарственных препаратов, расходных и комплектующих материалов и пр.На момент проверки задолженность по контрактам превышала 11 млн рублей.Руководителю учреждения здравоохранения было внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.В отношении ответственного должностного лица медицинского учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.В результате задолженность по исполненным контрактам была погашена, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Фото: pxfuel.com