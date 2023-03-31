Внешнеторговый оборот Владимирской области составил 2,7 млрд долларов. В 2022 году в ТОП-10...

Внешнеторговый оборот Владимирской области составил 2,7 млрд долларов.В 2022 году в ТОП-10 стран-партнёров вошли Китай, Турция, Казахстан, Германия, Белоруссия, Италия, Польша, Узбекистан, Нидерланды и Бельгия. На них приходится около 70 процентов всего товарооборота региона, сообщает пресс-служба Правительства региона.В структуре экспорта Владимирской области лидирующие позиции занимают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 30,6 процента от всего экспорта региона.Так, за 2022 год экспорт в этом сегменте превысил 266 млн долларов (увеличившись на 46 процентов).Правительство региона сообщает, что происходит расширение рынков сбыта в странах Азии, Африки и Латинской Америки.Ожидается, что к 2030 году свою продукцию в эти страны будут экспортировать 125 владимирских предприятий.Кроме того, Центр содействует развитию несырьевого неэнергетического экспорта, применяет новые, наиболее эффективные меры поддержки. Среди них, например, совместный поиск иностранных покупателей с зарубежными представительствами ГК «Ростех».Уже отобраны восемь компаний. Поиск партнёров пройдет в Турции, Объединённых Арабских Эмиратах и Иране. Результаты «пилотирования» будут озвучены в октябре 2023 года.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области