Во Владимире будут увозить брошенные автомобили, и выставлять счет владельцам. Автомобильные...

Во Владимире будут увозить брошенные автомобили, и выставлять счет владельцам.Автомобильные подснежники расцвели на городских улицах. Брошенные и ржавые машины мешают коммунальщикам убирать дороги, занимают парковочные места и, конечно, совершенно не украшают город. Мэрия Владимира озадачилась разработкой документа, регламентирующего эвакуацию таких авто. Каким он будет? Разбиралась Кристина Иванова.- Ты поставил - ты уехал. А когда он стоит уже год...То это начинает трепать нервы всем жителям двора. Этот измученный грузовик на Сакко и Ванцетти всю зиму не давал коммунальщикам как следует очистить от снега проход к тротуару. С собственницей беседовали, но грузовоз и ныне там.Наталья Медкова, жительница г.Владимира:- Это наследство от брата ей досталось. Она сказала, что вот когда всё тут растает, весна будет, они мотор привезут, еще что-то. И куда-то ее хотят убрать, но когда это будет - вообще неизвестно.Разобраться быстро с такой унаследованной "недвижкой" действительно непросто. Но соседи уже завелись - и обратились в совет народных депутатов. Разбираться стал Евгений Станчев. Оказалось, четких норм в городе и регионе нет. Можно, конечно, обратиться в ГИБДД...Евгений Станчев, депутат Совета народных депутатов г.Владимира:- Но ГИБДД также не совсем готова идти на эту практику, потому что бывали суды и потом влетали штрафы от собственников, обвинения в краже, назовем так, или в хищении имущества.Правила утилизации таких авто каждый регион устанавливает свои. В нашем есть только основа - без четкого регламента. Депутат предлагает для начала плотно заняться хотя бы бесхозными машинами на муниципальных улицах Владимира.Кристина Иванова:- Ситуация с дворовыми брошенками в принципе сложная - занимают дефицитные парковочные места. И не попадают под новую законотворческую инициативу. Тут решать должны собственники квартир. Но что вообще считать автохламом? Спущенные колеса - не аргумент.И тут начинается самое интересное. В правилах прописана эвакуация так называемых разукомплектованных транспортных средств. Большинство регионов сходятся на таком списке: нет двери или колеса, или стекла, капота, крыла? Диагноз - автохлам. Но вот у того же грузовичка с Сакко и Ванцетти только спущены колеса и треснуло лобовое. Этого достаточно? Как долго владелец может спускать ситуацию на тормозах? И куда авто отправится после неприятного диагноза?Евгений Станчев, депутат Совета народных депутатов г.Владимира:- Это уже, скорее всего, будет отрабатывать администрация и принимать какие-то определенные правила, где будет стоянка там, выделяться бюджет, будут работники специальные...- Нужна специальная стоянка?- Естественно, естественно. Просто так куда-то увезти нельзя.Везите к нам, говорит Илья Каряев - сотрудник одной из владимирских авторазборок. Даже за самую "уставшую" машину владелец может выручить тысяч 20-25.Илья Каряев, сотрудник авторазборки:- Ну, это какой-то старый опель двухтысячных годов, я думаю, собственник в любом случае может поиметь какие-то деньги, обратившись там, к нам или в другую организацию. Какой-то там нуждающийся человек на другом конце России, может, спит и видит - не может найти на него зеркало там, понимаете, грубо говоря, или стекло.После принятия нового регламента, городские власти действовать будут, вероятнее всего, так. Собственник предупреждается, составляется акт, спустя время авто увозят на покой. И хозяину все равно придется оплатить эвакуацию и стоянку. Во дворах - примерно то же, но с активностью собственников. Какой именно? Четкий алгоритм будет прописан в новом документе.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Вести "Владимир".