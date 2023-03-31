Его сообщницей по делу проходила жительница Москвы Елена Чумакова, которая признана виновной в посредничестве во взяточничестве.

Во Владимире бывший директор ДИЗО осужден за взятки на сумму в 13 млн рублей. Приговор вынесен Октябрьским районным судом. Его сообщницей по делу проходила жительница Москвы Елена Чумакова, которая признана виновной в посредничестве во взяточничестве.Чиновник обеспечивал бизнесменам победы на торгах. В реализации преступных схем ему помогала подчинённая - заместитель (уже 4 года тюрьмы и крупный штраф).«Женщина, будучи председателем аукционной комиссии, обеспечивала допуск фирм к участию в тендерах и отклоняла заявки неугодных подрядчиков. Панфилов, используя служебное положение, укрывал её незаконные действия. Получив более 13 млн рублей, госслужащие отдали двум компаниям пять госконтрактов. Мзду перечисляли на счета ООО «Олимп», директором которого была Елена Чумакова - подруга заместителя Панфилова», - сообщает пресс-служба прокуратуры.К слову, жадность чиновников не знала границ. С целью хищения доли подельницы, Павел Панфилов сообщил ей, что нужно поделиться с губернатором. Якобы ему нужно передать 1, 2 млн рублей за продление с ней служебного контракта. По факту Панфилов забрал деньги себе.Ему назначено 10 лет колонии и штраф в 11 млн рублей. Взятки изъяты в доход государства. Чумакова, которая «отмывала» средства через свою фирму, отделалась штрафом в 2,5 млн рублей.Приговор может быть обжалован.