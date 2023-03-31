Во Владимире в «Палатах» можно бесплатно посетить уникальную выставку «Противостояние». Выставка...

Во Владимире в «Палатах» можно бесплатно посетить уникальную выставку «Противостояние».Выставка приурочена к 80-летию Сталинградской и Курской битв, она основана на фотохронике военных лет.Владимиро-Суздальский музей-заповедник информирует, что свободный вход действует для всех.На уникальной выставке можно увидеть пронзительные снимки легендарных фотокорреспондентов Евгения Халдея и Виктора Темина, наших земляков - Михаила Калашникова и Всеволода Регана, а также неизвестных авторов.Как узнать правду о войне? Лично проанализировать увиденное на кадрах из прошлого.Сообщается, что дежурный экскурсовод будет ждать гостей по пятницам и субботам в 11.00 и 15.00. Предварительная запись не требуется, максимальное количество участников – до 20 человек. Выставку можно будет посмотреть и в составе организованной группы в любой удобный день, оставив заявку в экскурсионном бюро.Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник