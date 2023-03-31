В результате ЧП пострадали двое 14-летних подростков.

Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту падения штукатурки на детей. Накануне на улице Дворянской со здания школы №1 на двух учащихся отколовшиеся с фасада куски.В ходе проверки прокуратура выяснила, что директор школы неоднократно предупреждала начальника управления образования о состоянии здания и необходимости ремонта. В 2022 году проведено инженерное обследование, которое выявило повреждения и трещины. Однако информация об аварийном состоянии учреждения не заставила чиновников принять необходимые меры. Вход не обезопасили, ремонт не сделали. В результате пострадали двое 14-летних подростков. Оба госпитализированы в травматологию ОДКБ с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясением головного мозга.СУ СК завел уголовное дело по статье о халатности. В Ленинский районный суд направлен иск с требованием отремонтировать фасад.