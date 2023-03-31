Во Владимире вынесен приговор телефонному мошеннику, который похитил у пенсионеров более 400 000...

Во Владимире вынесен приговор телефонному мошеннику, который похитил у пенсионеров более 400 000 рублей.Ленинский районный суд вынес приговор участнику организованной группы (телефонных мошенников), который представлялся помощником следователя и забирал у обманутых жителей региона деньги «в помощь» их родственникам.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает подробности.Летом 2021 года мужчина стал участником организованной группы, целью которой было мошенничество: под предлогом оказания помощи пострадавшим в ДТП и избежания уголовной ответственности предлагалось заплатить значительную сумму.Деньги передавали лично в руки осужденному (жителю Республики Башкортостан).Таким образом в 2021 году лишь за два дня у троих пожилых людей было похищено более 400 тыс рублей.Поймали мошенника, когда тот запросил с жителя города Орёл 1,2 млн рублей.Мужчина свою вину признал, но ущерб возместить не смог.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: pxfuel.com