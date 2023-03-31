С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183337 владимирцев.

Во Владимирской области 31 марта выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 21 человека. Ещё 11 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Ковровском, 5 - в Кольчугинском, по 4 - в Александровском и Суздальском, по 3 - в Камешковском и Меленковском, по 2 - в Собинском, Селивановском и Петушинском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Киржачском и Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183337 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50747 заболевших во Владимире, 21738 - в Ковровском районе и 19892 - в Муроме.