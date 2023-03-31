Они помогают министерству лесного хозяйства и лесничествам бороться с лесными пожарами.

Во Владимирской области для системы видеомониторинга «Лесохранитель» закуплены 10 камер. Они помогают министерству лесного хозяйства и лесничествам бороться с пожарами.На сегодняшний день в самых жарких районах региона работают 60 комплексов видеонаблюдения. Радиус обзора одного достигает 35 км. Площадь охвата достигает 200 тысяч гектаров. Погрешность не превышает 150 метров. Устройства монтируют с учётом рельефа, высоты базовых станций связи и других факторов.При обнаружении задымления система оповещает диспетчеров звуковым сигналом. Оператор определяет координаты ЧП и направляет пожарных к месту возгорания. Датчики реагируют и на белый, и на чёрный дым.