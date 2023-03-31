Во Владимирской области половодьем затопило 4 моста, 5 дорог и 137 садовых участков. Главное...

Во Владимирской области половодьем затопило 4 моста, 5 дорог и 137 садовых участков.Главное управление МЧС России информирует о гидрологической обстановке по состоянию на 30 марта. В регионе 33 на этот час зафиксировано:- подтопление 137 приусадебных участков (мкр. Большие и Малые Сокольники города Собинки; н.п. Перново Петушинского района; город Судогда; СНТ «Вольгарь», «Вольгарь-1», «Вольгарь-2», «Берёзка» Петушинского района);- перелив 5 участков дорог (Александровский район, н.п. Мостищево; Петушинский район, н.п. Кобяки; Петушинский район, н.п. Труд; Петушинский район, между н.п. Марково и Перепечино; Петушинский район, н.п. Перново);- перелив 4 участков низководных мостов (Александровский район, н.п. Песочная; Александровский район, н.п. Рождествено; Собинский район, н.п Чижово; Собинский район, у н.п. Юрино).Также на контроле Главного управления – разведение понтонного моста через реку Клязьма на территории Вязниковского района. Организована работа лодочной переправы. За сутки было перевезено 108 человек, из них 9 детей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.