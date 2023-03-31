Во Владимирской области родителям пятерых детей вынесен приговор. Лишенные родительских прав на...

Во Владимирской области родителям пятерых детей вынесен приговор.Лишенные родительских прав на пятерых малолетних детей, трое из которых усыновлены, они должны были выплачивать алименты на их содержание.Юрьев-Польским райсудом осужденные граждане Л. признаны виновными в неоднократной неуплате этих денежных средств. Однако суд учел активное признание вины и раскаяние в содеянном.Каждому из родителей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием ежемесячно в доход государства 5 процентов заработка, условно, с испытательным сроком 6 месяцев.Фото https://www.pxfuel.com/en