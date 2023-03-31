Во Владимирской области убийцу таксиста выдал неуверенный стиль вождения. Мужчину выдало странное...

Во Владимирской области убийцу таксиста выдал неуверенный стиль вождения.Мужчину выдало странное вождение угнанного у жертвы автомобиля, - сообщают в региональном УМВД.Во время патрулирования одной из районных дорог 30-го марта сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на неуверенно маневрирующую машину. Требование остановиться водитель проигнорировал, а затем попытался скрыться. Началось преследование, мужчину остановили. Проверка показала: автомобиль водителю не принадлежал. Следственно-оперативная группа обнаружила в салоне окровавленный нож. Предположительно именно тот, которым несколько часов был зарезан таксист. Убийца нанес ему не менее трех ножевых ранений, выбросил труп на обочине и уехал на автомобиле жертвы.Ирина Гавриченко, начальник ОИИОС УМВД России по Владимирской области:- Выяснилось, что несколькими часами ранее в дежурную часть полиции поступало сообщение об обнаружении в районе деревни Макаровка Муромского района тела мужчины с ножевыми ранениями. Погибший работал таксистом. Остановленный инспекторами ДПС водитель был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В настоящее время фигурант доставлен в следственное управление Следкома по Владимирской области для принятия процессуального решения.(видео УМВД России по Владимирской области)