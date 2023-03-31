Во Владимирской области внедрили систему мониторинга «Лесохранитель». Для предупреждения и быстрой...

Во Владимирской области внедрили систему мониторинга «Лесохранитель».Для предупреждения и быстрой ликвидации пожаров во Владимирской области внедрили систему видеомониторинга «Лесохранитель».Круглосуточно за лесами наблюдают специалисты Региональной диспетчерской службы Министерства лесного хозяйства и диспетчерские службы лесничеств.В 2023 году сеть пополнили 10 камер видеомониторинга. И на сегодняшний день в самых пожароопасных районах области действует 60 камер, сообщает пресс-служба регионального Правительства.Любопытно, что их устанавливают с учётом рельефа местности, высоты базовых станций и пр. «Лесохранитель» выполняет два вида мониторинга: наземный и авиационный. Система автоматически обнаруживает задымление и оповещает специальным звуковым сигналом.«Оператор системы определяет координаты задымления и направляет необходимые силы и средства для предотвращения распространения пожара и последующей его ликвидации. Система автоматически обнаруживает возгорание в дневное и ночное время, реагирует как на белый, так и на чёрный дым, на лесные и техногенные пожары», – рассказывает заместитель министра лесного хозяйства области Алексей Кузнецов.Это интересно!У одной такой видеокамеры радиус обзора до 35 км, а площадь мониторинга – до 200 000 га.Фото: pxfuel.com