Во Владимирской области за сутки выявлено 76 новых случаев заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области за сутки выявлено 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Региональное Управление Роспотребнадзора информирует, что за прошедшие сутки (31 марта 2023 года) зафиксировано:21 сл. в городе Владимире;11 сл. в Муромском районе;8 сл. в Гусь-Хрустальном районе;7 сл. в Ковровском районе;5 сл. в Кольчугинском районе;4 сл. в Александровском районе;4 сл. в Суздальском районе;3 сл. в Камешковском районе;3 сл. в Меленковском районе;2 сл. в Петушинском районе;2 сл. в Собинском районе;2 сл. в городе Радужный;2 сл. в Селивановском районе;1 сл. в Киржачском районе;1 сл. в Вязниковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 337 случаев заболевания коронавирусом.