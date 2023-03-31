Во Владимирской области задержан уроженец Вьетнама за попытку дачи взятки сотруднику полиции. В...

Во Владимирской области задержан уроженец Вьетнама за попытку дачи взятки сотруднику полиции.В Петушках перед судом предстанет уроженец Вьетнама по обвинению в совершении коррупционного преступления.10 февраля 2023 года сотрудники ОМВД России по Петушинскому району в ходе проведенных мероприятий выявили швейный цех по незаконному производству текстильной продукции. Об этом сообщает Следственный комитет России по Владимирской области.В целях недопущения проведения по данному факту проверки и привлечения к уголовной ответственности обвиняемый решил подкупить сотрудника полиции взяткой в размере 50 тысяч рублей. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался, а мужчина задержан на месте преступления.Вину в совершенном преступлении он не признал.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражуФото pxfuel.com