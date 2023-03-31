Во Владимирской области задержан уроженец Вьетнама за попытку дачи взятки сотруднику полиции.
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Во Владимирской области задержан уроженец Вьетнама за попытку дачи взятки сотруднику полиции.
В Петушках перед судом предстанет уроженец Вьетнама по обвинению в совершении коррупционного преступления.
10 февраля 2023 года сотрудники ОМВД России по Петушинскому району в ходе проведенных мероприятий выявили швейный цех по незаконному производству текстильной продукции. Об этом сообщает Следственный комитет России по Владимирской области.
В целях недопущения проведения по данному факту проверки и привлечения к уголовной ответственности обвиняемый решил подкупить сотрудника полиции взяткой в размере 50 тысяч рублей. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался, а мужчина задержан на месте преступления.
Вину в совершенном преступлении он не признал.
По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Фото pxfuel.com