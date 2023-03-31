Во Владимирском филиале Президентской академии открылась фотовыставка Докучаевск. Наши дни....

Во Владимирском филиале Президентской академии открылась фотовыставка "Докучаевск. Наши дни. Возвращение к мирной жизни".- "Град" взрывается на высоте 5 метров, поражающие элементы разлетаются в стороны, а труба - сама ракета - летит и вот один из моментов, которые видно было.В объективе фотохудожника Петра Соколова - реальные картины жизни Докучаевска в феврале этого года. Ощущение тревоги буквально витает в воздухе, хотя жители стараются держаться. Сегодня город уже другой. Люди постепенно возвращаются к нормальной жизни. Ремонтируются школы и другие социальные объекты, закупается новое оборудование.Пётр Соколов, фотограф:- Город Докучаевск очень сильно пострадал. Очень сильно пострадала Волноваха, которая находится в 15 км от Докучаевска. И следы разрушений - это вот то, что было предметом съемки. Старался показать не просто разрушенные здания, но и отношение людей, которые живут среди этой разрухи.Новейшая история города навсегда запечатлена на этих фотографиях и ее нужно знать, говорит председатель Общественной палаты Владимирской области Анатолий Аннин. Выставка во Владимире - продолжение экспозиции, которая была открыта в Докучаевске. Жители подшефного города смогли увидеть, чем живет наша область, ее красоту и культуру.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Эта выставка передает настроение людей. Она, конечно, отличается от той, которую мы показали в самой Докучаевске, по своей цветовой гамме, световой гамме. Связано это с тем, что во Владимире мы живем спокойной, нормальной жизнью. У нас есть возможность общаться, здесь в стенах академии, при свет, в теплых помещениях, в чистых помещениях.Свой вклад в восстановление города вносят строители, дорожники, коммунальщики. Правительство области, представители бизнеса и просто неравнодушные люди практически каждый день собирают и отправляют гуманитарные грузы в Докучаевск. Помощь оказывают и студенты владимирского филиала Президентской академии.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания:- Наше учебное заведение тоже в стороне не остается от этого процесса. Наша шефская помощь одной из школ Докучаевска она как раз и происходит благодаря усилиям и студентов, и преподавателей - у нас весь коллектив участвует в этой работе. //Вот эта помощь, которую ребята сами же оказывают, им теперь наглядно понятно, кому они ее оказывают, почему они ее оказывают.Посетить фотовыставку Петра Соколова во Владимирском филиале РАНХиГС могут все желающие. Чтобы узнать о ситуации в подшефном Докучаевске от очевидца и почувствовать свою сопричастность истории.Наталья Головешкина, Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир