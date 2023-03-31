Юрьев-Польский районный суд вынес приговор экс-директору МУП «Водоканал». Пресс-служба прокуратуры...

Юрьев-Польский районный суд вынес приговор экс-директору МУП «Водоканал».Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что бывший директор МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» признан виновным в растрате и «сокрытии денежных средств организации» (за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).Как выяснилось, мужчина неоднократно заключал со своей женой договор аренды, который касался её автомобиля.Согласно условиям, в обязанности арендатора входили ремонт данной машины и приобретение запасных частей.Таким образом бывший директор «Водоканала» растратил более 260 тыс рублей.И это ещё не всё. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры:«Осужденный с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам были осуществлены расчеты со сторонними организациями на сумму более 17, 8 млн рублей, минуя расчетные счета и кассу предприятия. В случае поступления данных денежных средств на расчетные счета МУП Юрьев-Польского района «Водоканал», они были бы списаны в счет погашения недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, что позволило бы погасить задолженность предприятия...».Любопытно, что мужчина свою вину так и не признал. Стороной государственного обвинения в рамках судебного разбирательства суду представлены все доказательства.Как итог: виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com