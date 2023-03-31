Законодательное собрание Владимирской области оценило первый отчет губернатора Александра...
Законодательное собрание Владимирской области оценило первый отчет губернатора Александра Авдеева.
Год важных решений. Губернатор Александр Авдеев сегодня выступил перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным отчетом о работе областного правительства в 22 году.
Глава региона подчеркнул, одной из главных задач года стало преодоление влияния западных санкций - и комплекс антикризисных мер сработал. Реализован ряд инвестиционных проектов. Удалось повысить среднюю зарплату по региону - до 45 тысяч рублей с 39 с половиной.
Создана вторая особая экономическая зона, в которую в ближайшие три года планируется направить 19 миллиардов инвестиционных средств. Успешно прошел процесс обеспечения продовольственной безопасности в регионе - в два раза увеличен объем производства пищевых продуктов. Область полностью обеспечивает себя картофелем, яйцом и молоком. В два раза увеличен дорожный фонд, ускорена газификация сел.
Есть и нерешенные проблемы, например, износ общественного транспорта в муниципалитетах. И в первую очередь, в областном центре.
Губернатор выступал больше часа. Рассказал и о новых задачах. Отдельно коснулся темы помощи переселенцам из Донбасса. И поддержки наших бойцов в зоне СВО.
Как оценили выступление Авдеева законодатели? Расскажем в итоговом выпуске "Вестей".