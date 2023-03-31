Законодательное собрание Владимирской области оценило первый отчет губернатора Александра...

Законодательное собрание Владимирской области оценило первый отчет губернатора Александра Авдеева.Год важных решений. Губернатор Александр Авдеев сегодня выступил перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным отчетом о работе областного правительства в 22 году.Глава региона подчеркнул, одной из главных задач года стало преодоление влияния западных санкций - и комплекс антикризисных мер сработал. Реализован ряд инвестиционных проектов. Удалось повысить среднюю зарплату по региону - до 45 тысяч рублей с 39 с половиной.Создана вторая особая экономическая зона, в которую в ближайшие три года планируется направить 19 миллиардов инвестиционных средств. Успешно прошел процесс обеспечения продовольственной безопасности в регионе - в два раза увеличен объем производства пищевых продуктов. Область полностью обеспечивает себя картофелем, яйцом и молоком. В два раза увеличен дорожный фонд, ускорена газификация сел.Есть и нерешенные проблемы, например, износ общественного транспорта в муниципалитетах. И в первую очередь, в областном центре.Губернатор выступал больше часа. Рассказал и о новых задачах. Отдельно коснулся темы помощи переселенцам из Донбасса. И поддержки наших бойцов в зоне СВО.Как оценили выступление Авдеева законодатели? Расскажем в итоговом выпуске "Вестей".