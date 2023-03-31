Решается вопрос об аресте фигуранта.

Во Владимирской области сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве таксиста. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.Во время патрулирования дорог Муромского района они обратили внимание на машину, которая совершала странные манёвры. Требования остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Началась погоня, автомобилиста удалось остановить.«При проверке выяснилось, что машина чужая. В салоне полицейские обнаружили следы крови. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Несколькими часами ранее в районе деревни Макаровка обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Задержанный экипажем ДПС мужчина признался в совершении преступления», - пояснили в полиции.Следователь СУ СК завёл уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, днём 30 марта из-за конфликта с водителем душегуб нанёс таксисту не менее трех ножевых ранений. Выбросив труп на обочине дороги, он угнал транспортное средство и был задержан офицерами ГИБДД.Решается вопрос об аресте фигуранта. Расследование продолжается.