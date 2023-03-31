Напомним, что в прошлом году больше всего голосов набрала площадь Победы.

Жителям Владимира предлагают выбрать сквер для благоустройства в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» стартует на платформе 33.gorodsreda.ru с 15 апреля и продлится до конца мая.В перечень общественных пространств вошли:Напомним, что в прошлом году больше всего голосов набрала площадь Победы.Аналогичные опросы проведут для других городов региона.